Тизер сериала «Викинги: Вальхалла» обещает премьеру сиквела в следующем году

«Настало наше время творить историю». Потоковый сервис Netflix выкатил первый тизер историко-приключенческой драмы «Викинги: Вальхалла», премьеру которой обещает в следующем году, но точную дату выхода пока не называет.

События сиквела «Викингов» Майкла Хёрста разворачиваются в начале XI века. Сериал представляет собой драматизированную хронику приключений самых известных викингов в истории. Это сказание о легендарных мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

В сериале шоураннера и сценариста Джеба Стюарта («Крепкий орешек») снимаются Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.