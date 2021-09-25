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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Тизер сериала «Викинги: Вальхалла» обещает премьеру сиквела в следующем году

«Настало наше время творить историю». Потоковый сервис Netflix выкатил первый тизер историко-приключенческой драмы «Викинги: Вальхалла», премьеру которой обещает в следующем году, но точную дату выхода пока не называет.

События сиквела «Викингов» Майкла Хёрста разворачиваются в начале XI века. Сериал представляет собой драматизированную хронику приключений самых известных викингов в истории. Это сказание о легендарных мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

В сериале шоураннера и сценариста Джеба Стюарта («Крепкий орешек») снимаются Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.

Теги
ВидеоВикинги: ВальхаллаNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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