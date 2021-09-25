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Звёзды сериала «Академия Амбрелла» отвечают на вопросы зрителей

Съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» завершились в конце августа, но, судя по всему, творческой команде сериала совершенно нечего было показать на онлайн-мероприятии TUDUM, поэтому Netflix удовольствовался закулисным роликом, где исполнители главных ролей совместными усилиями отвечают на вопросы поклонников.

Постпроизводство продолжения едва стартовало, а это значит, что премьера третьего сезона экранизации одноимённого комикса случится не раньше следующего года. К своим ролям вернутся Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, а Эллен Пейдж в роли Вани, как известно, заменил Эллиот Пейдж.

Теги
ВидеоАкадемия АмбреллаNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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