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Красивые женщины и красивая жизнь в тизере второго сезона «Эмили в Париже»

«Эмили в Париже», максимально лёгкий сериал с Лили Коллинз, так зашёл зрителям, что обеспечила себе продление почти сразу после премьеры. Теперь всех любителей путешествовать с закрытыми границами ждёт отличный подарок на новый год от Netflix — второй сезон романтической комедии выйдет уже 22 декабря. А значит, самое время для первого тизера:

В новом сезоне главная героиня, молодая, амбициозная и феминистичная, продолжит стремительно продвигаться по карьерной лестнице и одновременно предаваться многочисленным удовольствиям на фоне самых живописных мест Франции.

К своим ролям в продолжении вернутся Эшли Парк, Лукас Браво, Филиппин Леруа-Больё, Сэмюэл Арнольд, Камилль Раза, Бруно Гуэри, а также Кейт Уолш, Уильям Абади и Арно Виар. Шоураннер сериала — Даррен Стар («Секс в большом городе»).

Теги
ВидеоЭмили в Париже
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Источник фотографий: Depositphotos

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