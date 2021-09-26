Новые сериалы 27 сентября — 3 октября: «Уборщица» и «Ла-Брея»

Премьера +

NBC

Посреди современного Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Угодившие в яму обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им волей-неволей придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.

Телеканал NBC предпримет свежую попытку увлечь зрителей событийной фантастикой. Сюжетная завязка, конечно, не особенно нова, да и на динамичное развитие событий вряд ли стоит уповать, но хоть какое-то разнообразие на фоне бесконечных процедурных драм о полицейских и медиках.