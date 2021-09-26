Новые сериалы 27 сентября — 3 октября: «Уборщица» и «Ла-Брея»

Наплыв эфирных возвращенцев продолжается. Среди новых сериалов можно отметить разве что мини-сериал «Уборщица» от стримингового сервиса Netflix и масштабную фантастическую драму «Ла-Брея» от телеканала NBC. Основная масса многосерийных премьер представляет собой новые сезоны уже известных сериалов-процедуралов.
Понедельник, 27 сентября
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
Четверг, 28 октября
драма, фантастика, приключенческий
В ролях Натали Зи, Оуэн Мэкен, Джон Седа, Николас Гонзалес, Чике Оконкво, Карина Лог
Создатель Дэвид Аппелбаум
Посреди современного Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Угодившие в яму обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им волей-неволей придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.
Телеканал NBC предпримет свежую попытку увлечь зрителей событийной фантастикой. Сюжетная завязка, конечно, не особенно нова, да и на динамичное развитие событий вряд ли стоит уповать, но хоть какое-то разнообразие на фоне бесконечных процедурных драм о полицейских и медиках.
Четверг, 30 сентября
триллер, детектив
В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер
Создатель Дэвид Э. Келли
Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway посвящена делу о дорожном маньяке. Частный детектив Кэсси Дьюэлл и бывшая полицейская Дженни Хойт отправляются на поиски двух сестёр-подростков, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Со временем выясняется, что это дело связано с целой чередой похожих похищений, и сыщикам нужно поторопиться, чтобы успеть вызволить девушек до того, как похититель с ними расправится.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
Пятница, 1 октября
драма
В ролях Маргарет Куэлли, Ник Робинсон, Аникс Ноки Роус, Энди Макдауэлл, Трейси Вилар, Билли Бёрк
Создатель Молли Смит Метцлер
Невероятная история выживания и стойкости молодой матери, которая вырывается из мира бедности и унижений и вопреки всему переопределяет свою ценность. Сериал основан на мемуарах Стефани Лэнд Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive — бестселлера по версии New York Times.
Мини-сериал с Маргарет Куэлли в главной роли — актуальная история о выживании молодой матери-одиночки, основанная на реальном жизненном опыте автора литературного первоисточника. Предполагается, что драма несёт жизнеутверждающий посыл не сдаваться даже в отчаянном положении и верить в свои силы.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
Воскресенье, 3 октября
драма, триллер
В ролях Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру
Создатель Мэтт Негрете, Скотт М. Гимпл
В очередном многосерийном ответвлении «Ходячих» подростки из довольно благополучной и защищённой по меркам зомби-апокалипсиса общины отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Подростки собираются узнать, что стряслось с талантливым учёным, возможно, нашедшим лекарство от страшного вируса.
драма
В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл
Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин
Пятый сезон бизнес-драмы завершится двенадцатой серией No Direction Home. Прошлой осенью кабельный канал Showtime продлил сериал на шестой сезон.
драма, детектив
В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон
Создатель Джонатан Лиско
Тринадцатая серия Launch станет заключительной для пятого сезона криминальной драмы. Кабельный канал TNT продлил сериал на шестой — финальный — сезон в январе.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: