Новые сериалы 27 сентября — 3 октября: «Уборщица» и «Ла-Брея»

Невероятная история выживания и стойкости молодой матери, которая вырывается из мира бедности и унижений и вопреки всему переопределяет свою ценность. Сериал основан на мемуарах Стефани Лэнд Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive — бестселлера по версии New York Times.

Мини-сериал с Маргарет Куэлли в главной роли — актуальная история о выживании молодой матери-одиночки, основанная на реальном жизненном опыте автора литературного первоисточника. Предполагается, что драма несёт жизнеутверждающий посыл не сдаваться даже в отчаянном положении и верить в свои силы.