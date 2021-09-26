 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Анонсирована Jagged Alliance 3 Аня Тейлор-Джой и Томасин Маккензи нежно трогают себя ладошками на промо фильма «Прошлой ночью в Сохо» «Дюна» Дени Вильнёва создана для IMAX — доказывает мощный ролик о создании фантастического эпика «Дочь босса и её нянька» — анонс аниме про необычное задание подчинённому от босса якудза Ноль кадров в секунду. Выпуск 387: Бегущее здание
2
СЕРИАЛЫ
952
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 27 сентября — 3 октября: «Уборщица» и «Ла-Брея»

Источник: NBC

Наплыв эфирных возвращенцев продолжается. Среди новых сериалов можно отметить разве что мини-сериал «Уборщица» от стримингового сервиса Netflix и масштабную фантастическую драму «Ла-Брея» от телеканала NBC. Основная масса многосерийных премьер представляет собой новые сезоны уже известных сериалов-процедуралов.

Понедельник, 27 сентября

 
Сезон5
ABC
Хороший доктор The Good Doctor

драма

В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер

Создатель Дэвид Шор

Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.

Видео

Четверг, 28 октября

 
Премьера+
NBC
Ла-Брея La Brea

драма, фантастика, приключенческий

В ролях Натали Зи, Оуэн Мэкен, Джон Седа, Николас Гонзалес, Чике Оконкво, Карина Лог

Создатель Дэвид Аппелбаум

Посреди современного Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Угодившие в яму обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им волей-неволей придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.

Телеканал NBC предпримет свежую попытку увлечь зрителей событийной фантастикой. Сюжетная завязка, конечно, не особенно нова, да и на динамичное развитие событий вряд ли стоит уповать, но хоть какое-то разнообразие на фоне бесконечных процедурных драм о полицейских и медиках.

Четверг, 30 сентября

 
Сезон2
ABC
Бескрайнее небо Big Sky

триллер, детектив

В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер

Создатель Дэвид Э. Келли

Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway посвящена делу о дорожном маньяке. Частный детектив Кэсси Дьюэлл и бывшая полицейская Дженни Хойт отправляются на поиски двух сестёр-подростков, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Со временем выясняется, что это дело связано с целой чередой похожих похищений, и сыщикам нужно поторопиться, чтобы успеть вызволить девушек до того, как похититель с ними расправится.

Видео

 
Сезон5
ABC (US)
Пожарная часть 19 Station 19

драма

В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре

Создатель Стэйси Макки

В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.

 
Сезон18
ABC
Анатомия страсти Grey's Anatomy

драма, романтический

В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.

Создатель Шонда Раймс

В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.

Видео

Пятница, 1 октября

 
Премьера+
Netflix
Уборщица. История матери-одиночки Maid

драма

В ролях Маргарет Куэлли, Ник Робинсон, Аникс Ноки Роус, Энди Макдауэлл, Трейси Вилар, Билли Бёрк

Создатель Молли Смит Метцлер

Невероятная история выживания и стойкости молодой матери, которая вырывается из мира бедности и унижений и вопреки всему переопределяет свою ценность. Сериал основан на мемуарах Стефани Лэнд Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive — бестселлера по версии New York Times.

Мини-сериал с Маргарет Куэлли в главной роли — актуальная история о выживании молодой матери-одиночки, основанная на реальном жизненном опыте автора литературного первоисточника. Предполагается, что драма несёт жизнеутверждающий посыл не сдаваться даже в отчаянном положении и верить в свои силы.

Видео, Сайт

 
Сезон12
CBS
Голубая кровь Blue Bloods

боевик, драма

В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг

Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс

Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.

 
Сезон4
ABC
Частный детектив Магнум Magnum P.I.

детектив

В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь

Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков

Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.

 
Сезон5
CBS
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов S.W.A.T.

драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер

В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско

Создатель Аарон Рахсаан Томас

Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.

Воскресенье, 3 октября

 
Сезон2
AMC
Ходячие мертвецы: Мир за пределами The Walking Dead: World Beyond

драма, триллер

В ролях Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру

Создатель Мэтт Негрете, Скотт М. Гимпл

В очередном многосерийном ответвлении «Ходячих» подростки из довольно благополучной и защищённой по меркам зомби-апокалипсиса общины отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Подростки собираются узнать, что стряслось с талантливым учёным, возможно, нашедшим лекарство от страшного вируса.

Видео

 
Конец сезона5
Showtime
Миллиарды Billions

драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Пятый сезон бизнес-драмы завершится двенадцатой серией No Direction Home. Прошлой осенью кабельный канал Showtime продлил сериал на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона5
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, детектив

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

Тринадцатая серия Launch станет заключительной для пятого сезона криминальной драмы. Кабельный канал TNT продлил сериал на шестой — финальный — сезон в январе.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

10«Ведьмак» официально продлён на третий сезон 30«Ковбой Бибоп» показал свои открывающие титры с главными героями 6Тизер сериала «Викинги: Вальхалла» обещает премьеру сиквела в следующем году

Тоже интересно

Далее на КГ

0
КГ играет: Car Mechanic Simulator 2021, часть 2
 1
Новые фильмы 27 сентября — 3 октября 2021 года: «Веном 2» и другие новинки кино
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 сентября
 3
«Key и т. д» — первые подробности аниме-кроссовера по работам студии Key
 0
Видеообзор: Deathloop
 0
КГ играет: Dust: An Elysian Tail
 2
«Голубой период» — полноценный трейлер аниме о парне, решившем стать художником
 10
Съёмки «Энолы Холмс 2» начнутся этой осенью и состоялся очень важный анонс (видео)
 8
Кошмарная маска Итана Хоука на постере ужастика «Чёрный телефон»
 6
В России подорожают консоли Xbox Series X|S и аксессуары к ним
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 481: «Дюна» Дени Вильнёва и ремейки старых фильмов
 
2Ноль кадров в секунду – 387: Бегущее здание
 
 
10ЕВА – 443: Заведующий шлюшкиного дома
 
7Телеовощи – 410: Культовая хрень
 
20ЕВА – 442: Порно-мюзикл
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru