Сценарий третьего сезона «Ведьмака» уже написан

Второй сезон «Ведьмака» ещё не вышел, а исполнительница роли Цири Фрейя Аллан говорит, что уже видела сценарий третьего и считает его захватывающим.

Я уже видела сценарий, понимаете? Ну вот, всё, я это сказала. Не знаю, когда всё выйдет, но ждать осталось недолго. Сценарий очень захватывающий. Думаю, это будет отличный сезон.

Премьера второго сезона «Ведьмака» пройдёт 17 декабря на Netflix. К третьему ещё только подступаются, но шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич надеется, что проект растянется на семь сезонов. К слову, у сериала уже есть готовящийся к выходу приквел под названием «Ведьмак: Происхождение», анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» и несколько других запланированных проектов.