Фэнтези-сага «Этерна» по книгам Веры Камши получила точную дату выхода (тизер)

Отечественный видеосервис «Кинопоиск» определился с датой выхода первой части эпического фэнтези «Этерна». Премьера открывающего эпизода адаптации известной книжной серии за авторством Веры Камши состоится на цифровой платформе 20 января.

Сериал по циклу романов «Отблески Этерны» рассказывает о государстве Талиг, где правит династия Олларов, незаконно захватившая власть сотни лет назад. Наследник законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов) намерен вернуть трон Талига своему роду. Но путь к нему лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов.