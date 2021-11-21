Эпик без размаха — вышел трейлер фэнтези «Этерна» по романам Веры Камши

На полях отечественного онлайн-конвента Comic Con Russia презентовали трейлер многосерийного эпического фэнтези «Этерна» по знаменитому книжному циклу Веры Камши «Отблески Этерны». Премьера открывающего эпизода многосерийной экранизации состоится на новогодние праздники эксклюзивно на «КиноПоиске».

Вдобавок у сериала появилось официальное описание:

Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Свои счеты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников. Цитата из пресс-релиза

По довольно рискованной схеме, первый эпизод покажут в январе 2022 года, а остальные серии выйдут в 2023 году.