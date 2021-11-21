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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

В сети показали новый костюм Соколиного глаза (видео)

Источник: Disney+

С каждым днём Соколиный глаз всё ближе к своим канонным корням — на новых постерах сериала у Клинта виден слуховой аппарат, а теперь нам представили новый костюм Хоукая. Он с фиолетовыми вставками, как в комиксах. У Бартона цирковое прошлое, поэтому в оригинальном варианте костюма цвет такой яркий. Там ещё и карнавальная маска, тоже фиолетовая, но для сериала, пожалуй, это было бы слишком смело.

На видео можно рассмотреть детали нового костюма супергероя без суперспособностей (хотя недавно Джереми Реннер всё-таки нашёл одну).

Премьера «Соколиного глаза» уже через несколько дней — 24 ноября покажут сразу две серии. Мы уже знаем, что в проекте появится Чёрная вдова, сериал продолжит события финальных «Мстителей», а у Бартона новая миссия — найти себе достойную замену.

Теги
Соколиный глазMarvelDisney+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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