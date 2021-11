В сети показали новый костюм Соколиного глаза (видео)

С каждым днём Соколиный глаз всё ближе к своим канонным корням — на новых постерах сериала у Клинта виден слуховой аппарат, а теперь нам представили новый костюм Хоукая. Он с фиолетовыми вставками, как в комиксах. У Бартона цирковое прошлое, поэтому в оригинальном варианте костюма цвет такой яркий. Там ещё и карнавальная маска, тоже фиолетовая, но для сериала, пожалуй, это было бы слишком смело.

На видео можно рассмотреть детали нового костюма супергероя без суперспособностей (хотя недавно Джереми Реннер всё-таки нашёл одну).

A new mission for Hawkeye is just beginning. Marvel Studios’ #Hawkeye starts streaming on @DisneyPlus November 24. pic.twitter.com/tw3FO7tUpx