Подъехали новые постеры «Соколиного Глаза»

На новых постерах к сериалу «Соколиный Глаз» показали слуховой аппарат Клинта Бартона и отсутствующий глаз Лаки, собаки Хоукая и Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд).

На потерю слуха Соколиного Глаза в соцсетях среагировали не очень хорошо, сетуя на излишнюю инклюзивность и забывая, что глухота Клинта — это канон. Исполнитель роли Хоукая Джереми Реннер рассказывал, что, начиная работу над ролью, не знал об этой особенности своего персонажа, но даже знай бы, не уверен, что хотел бы делать его таким. В принципе, противоречий здесь нет: в комиксах Соколиный глаз был одним из Мстителей много лет без трудностей со слухом.

Если вспоминать выпуски комиксов 80-х, там Соколиный глаз был начальником службы безопасности отдела Щ. И. Т., влюбился в Пересмешницу и потерял слух, спасая её от злодея. С тех пор пользовался слуховым аппаратом. Очевидно, создатели сериала пошли по другому пути, но в целом от курса не отклонились — и новый постер лишь подтверждает это.

Помимо наставнических амбиций Хоукая, мы уже знаем, что в сериале Клинта ждёт напряжённая встреча с Еленой Беловой и попытка разобраться с последствиями событий финальных «Мстителей».

Премьера сразу двух серий «Соколиного глаза» пройдёт 24 ноября.