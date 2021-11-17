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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Китнисс Эвердин и проблемы с узнаваемостью в новом телеролике «Соколиного глаза»

Фантастический экшен «Соколиный глаз» прекрасно знает проблемы своего главного героя и ничуть их не стесняется. В свежем видео Клинт Бартон (Джереми Реннер) и его преемница Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) спорят, что же является главной проблемой Мстителя — абсолютная неузнаваемость или заноза-напарница. Но уж если его путают с Китнисс из «Голодных игр»… Самоиронично, Marvel, самоиронично.

Приключения двух виртуозных лучников в Нью-Йорке накануне Рождества основаны на лучшем в мире комиксе о Соколином глазе — «Хоукай» Мэтта Фрекшна и Дэвида Аха.

В первом сезоне супергеройского сериала также играют Вера Фармига, Флоренс Пью, Тони Далтон, Фра Фи, Алаква Кокс и главная звезда этого сериала — золотистый ретривер Джолт в роли пёселя Лаки.

Праздничная двухсерийная премьера на стриминге Disney+ состоится 24 ноября.

Теги
ВидеоСоколиный глазПромоMarvelХоукай
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Источник фотографий: Depositphotos

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