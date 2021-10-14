Убийственное Рождество Джереми Реннера и Хейли Стайнфелд в свежем трейлере экшена «Соколиный глаз» от Marvel

Marvel Studios опубликовала свежий минутный трейлер своего следующего игрового сериала — праздничного фантастического экшена «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд. Пара сверхметких стрелков будет разбираться со злодеями в празднующем Рождество мегаполисе.

Двухсерийная премьера сериала состоится 24 ноября на потоковом сервисе Disney+.

В приключенческом боевике о взвалившем на себя обязанности ментора Клинте Бартоне и его подопечной Кейт Бишоп также задействованы Вера Фармига, Флоренс Пью, Алаква Кокс, Тони Далтон, Фра Фи, Зак Маккларнон и Линда Карделлини. Главным сценаристом сериала выступает Джонатан Игла («Безумцы», «Мастера секса»).