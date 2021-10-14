Йеннифер в тумане на свежем постере второго сезона «Ведьмака»

Новый день — новый промо-арт по второму сезону «Ведьмака». Настала очередь персонажного постера знаменитой чародейки из Венгерберга в исполнении Ани Чалотры. Возлюбленная ведьмака Геральта (Генри Кавилл) блуждает в дремучем лесу, но наверняка благополучно из него выберется. Надпись на плакате подсказывает, что ей на роду написано выживать.

Продолжение многосерийного тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич по романам Анджея Сапковского выходит на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.