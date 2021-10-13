Смерть, наркотики и секс в трейлере финального сезона драмы «Нарки: Мексика»

Хаос дарит множество возможностей. А стриминговый сервис Netflix дарит заряженный экшеном трейлер третьего — последнего — сезона криминальной драмы «Нарки: Мексика». Финальная телеглава сериала выходит на малые экраны 5 ноября.
События разворачиваются в 90-х и рассказывают о войне, вспыхнувшей после раскола наркоимперии Гальярдо. Новые, независимые друг от друга картели пытаются пережить смену власти и рост насилия. Рождается новое поколение мексиканских наркобаронов.
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Соавтор проекта Карлос Бернард выступил шоураннером третьего сезона. В сериале снимаются Скут Макнэйри, Хосе Мария Яспик, Альберто Амман, Альфонсо Досаль, Майра Эрмосильо, Мэтт Летчер, Мануэль Масальва, Алехандро Эдда и Горка Ласаоса.
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