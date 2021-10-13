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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл в новых кожаных доспехах на свежем постере второго сезона «Ведьмака»

Поклонникам курируемой Лорен Шмидт Хиссрич телевселенной «Ведьмака» грех жаловаться — промо-материалы по уже многочисленным проектам франчайза поступают с завидным постоянством. Вот и сегодня исполнитель пока что главной роли в сериале-флагмане Генри Кавилл порадовал подписчиков своего инстаграма свежим постером второго сезона с Геральтом в усовершенствованных доспехах.

Постеры сериала «Ведьмак»

Надпись на постере напоминает о роли, отведённой титульному ведьмаку предназначением, — он верный охранитель и защитник.

Продолжение могосерийного тёмного фэнтези по культовой книжной серии Анджея Сапковского выйдет на потоковом сервисе Netflix 17 декабря.

Теги
ВедьмакNetflixГенри Кавилл
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