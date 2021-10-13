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Герои обещают выжить в тизере 11 сезона «Ходячих мертвецов»

Заключительный сезон постапокалиптической эпопеи «Ходячие мертвецы» прощается со зрителями в духе жанра — очень неспешно, словно плетущийся за добычей зомби. Разделённый на три равных части 11 сезон показал первые восемь серий и ушёл на заслуженный отдых, чтобы вернуться к зрителям в начале следующего года. Девятый эпизод выйдет на цифровой платформе AMC+ 13 февраля и 20 февраля — на кабельном канале AMC.

А пока вот вам тизер продолжения, где немногочисленные выжившие главные герои обещают не примыкать к армии заражённых ходоков. По крайней мере, в обозримом будущем.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы
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Источник фотографий: Depositphotos

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