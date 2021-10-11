Капитан Майкл Бёрнем против аномалии в трейлере четвёртого сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Что ни сезон, то новые невероятные вызовы. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил полноценный трейлер четвёртого сезона космических приключений «Звёздный путь: Дискавери», и судя по видеоролику, следующим противником главных героев станет опаснейшая аномалия. Продолжение сериала стартует на цифровой платформе 18 ноября.

Благодаря стараниям шоураннеров Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз невероятные приключения экипажа корабля «Дискавери» продолжаются под управлением капитана Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин). Бравой команде предстоит спасти несметное количество жизней, совершив невозможное и устранив очередную беспрецедентную угрозу.

И постер: