Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи начнут снимать не раньше 2023-го

Поклонники криминальной драмы «Острые козырьки» о стильных и опасных парнях из Бирмингема уже в курсе, что историю семейства Шелби завершит полнометражная картина. И на днях создатель сериала Стивен Найт сообщил, когда стартует активное производство фильма. Как выяснилось, нескоро — камеры заработают через полтора года.

Съёмки шестого — финального — сезона завершились в конце мая, и, по словам Найта, его монтаж почти завершён, а премьеру заключительной телеглавы стоит ожидать следующей весной.

За сценарий полнометражного завершения саги о семействе Шелби шоураннер пока не брался, но сообщил, что снимать будут в Бирмингеме. Там же, на малой родине центральных персонажей, и развернутся события фильма. Оные, если с тех пор Найт не передумал, должны оставить Томаса Шелби (Киллиан Мёрфи) на пороге Второй мировой войны.