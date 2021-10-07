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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Главные герои «Колеса времени» на свежем постере эпического фэнтези

Близится премьера многосерийного фэнтези-эпика «Колесо времени» по романам Роберта Джордана, и видеосервис Amazon опубликовал свежие промо-материалы сериала — ансамблевый постер и новые кадры с Розамунд Пайк, Дэниелом Хенни и остальными исполнителями основных ролей в первом сезоне.

Постеры сериала «Колесо времени»

Открывающий сезон посвятят опасному путешествию Морейн Дамодред (Пайк) и её юных спутников — среди них она должна распознать человека, от которого зависит судьба мира.

Шоураннером фэнтезийной эпопеи выступает Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), а первый и второй эпизоды срежиссировала Ута Бризвитц («Чёрные паруса», «Мир Дикого Запада»).

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»
Теги
КадрыГалереяКолесо времениПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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