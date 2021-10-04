Дэмиан Льюис ушёл из «Миллиардов» после пятого сезона

Финальный эпизод пятого сезона «Миллиардов» попрощался с Бобби Аксельродом, а съёмочная команда сериала попрощалась с исполнителем роли Дэмианом Льюисом, который официально выбыл из проекта.

Причина его ухода в целом очевидна — после трагических событий в личной жизни актёр принял решение больше времени проводить на родине, с семьёй.

Ну а шестой сезон финансовой драмы, где на первый план выходит персонаж Кори Столла бизнесмен Майк Принс, стартует на кабельном канале Showtime 23 января.