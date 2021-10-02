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Хочешь поиграть? Вышел финальный трейлер слэшера «Чаки»

Кабельный канал Syfy выпустил финальный трейлер «Чаки», проливающий свет на важное связующее звено между сериалом и культовой серией фильмов. Многосерийная премьера переносит события на малую родину демонической куклы. Резня в предместье начнётся 12 октября.

Ужастик от авторов франчайза Дона Манчини и Дэвида Киршнера рассказывает о школьнике Джеке Уэббере, купившем Чаки на дворовой распродаже. Главный герой, само собой, ничего не знает о кровавом наследии своего приобретения. Меж тем одержимая духом убийцы кукла берётся за своё привычное занятие — убийства.

В сериале снимаются Закари Артур, Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини написал сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») числится исполнительным продюсером проекта.

Теги
ВидеоЧакиТрейлер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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