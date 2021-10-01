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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Декстер Морган принимается за старое на постерах девятого сезона триллера «Декстер»

Кабельный канал Showtime опубликовал пару атмосферных постеров девятого сезона «Декстера». Плакаты с главным героем в исполнении Майкла С. Холла чётко сигнализируют о возвращении знаменитого серийного убийцы к своим старым привычкам. Что станет тому причиной, зрители узнают уже довольно скоро — продолжение «Новая кровь», которое подарит сериалу новую концовку, стартует 7 ноября.

Постеры сериала «Декстер» Постеры сериала «Декстер»

Декстер Морган вынужденно перебрался из солнечного Майами в заснеженную глушь штата Нью-Йорк. Но как бы он ни старался оставить в прошлом свой образ жизни, будущие события в городке Айрон Лэйк гарантируют возвращение Декстера к его кровавым корням.

Теги
ПостерыГалереяДекстер
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Источник фотографий: Depositphotos

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