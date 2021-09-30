Дэвид Теннант сыграет жертву русских спецслужб в драме от создателя сериала «Люпен»

Британцы готовят многосерийную экранизацию очередной историй о том, как злобные русские травят своих бывших соотечественников. Для привлечения дополнительного внимания к этой страшной и актуальной теме решили задействовать тяжёлую артиллерию — главную роль в свежей драме сыграет Дэвид Теннант.

По информации Deadline, четырёхсерийный проект британского канала ITV расскажет об отравлении русскими спецслужбами бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко (Теннант). Маргарита Левиева сыграет бесстрашную вдову главного героя, требовавшую от британского правительства раскрыть имена убийц и подтвердить причастность русских спецслужб к его отравлению.

Сообщают, что сериал создаётся при поддержке лиц, принимавших участие в расследовании. Предполагается, что они станут источником ценной и правдивой информации о случившемся. Сценарий написал Джордж Кей («Убивая Еву», «Люпен»). Режиссировать берётся Джим Филд Смит.