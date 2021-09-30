Люси Лоулесс прокомментировала возможную замену Джины Карано в «Мандалорце»

После скандального увольнения Джины Карано из «Мандалорца», интернет-общественность тут же начал искать замену актрисе, чтобы Кара Дюн продолжила жить на экране. Тогда взгляды фанатов в едином порыве обратились на Люси Лоулесс однако создатели заявили, что рекаста не будет.

И вот, спустя почти восемь месяцев, звезда «Зены — королевы воинов» решила прокомментировать этот вопрос, рааскрыв, что действительно вела переговоры об участии в одном из проектов по «Звёздным войнам». Только вот к «Мандалорцу» он не имел никакого отношения, и фанатский кастинг лишь всё усложнил для актрисы:

Если честно, на тот момент я вела переговоры об участии в проекте по «Звёздным войнам», но не а «Мандалорце». И фанатский кастинг мог навредить мне — меня не смогли бы нанять без того, чтобы все решили, что это потворство. Но я не знаю ничего наверняка, а просто рассуждаю.

Также Лоулесс, по её собственным словам, не хотела быть политизированной и иметь какое-либо отношение к делу. Но несмотря на это роль она, судя по всему, не получила — виноваты в этом фанаты или нет, но зла она не держит: