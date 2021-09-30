«Спецагент Арчер» вернётся с 13 сезоном

Кабельный канал FXX оформил официальное продление анимационному шпионскому экшену «Спецагент Арчер». Многосерийный ветеран продолжит рассказывать о невероятных приключениях команды зрительских любимцев в следующем году.

Нынешний сезон шпионской комедии рассказывает, как успешно вышедший из комы в 11 сезоне Стерлинг Арчер и его команда противостоят новой угрозе в лице безжалостного и высокоэффективного Международного разведывательного управления.

В 13 сезоне к своим обязанностям вернётся вся творческая команда проекта во главе с создателем мультсериала Адамом Ридом, который также вступает исполнительным продюсером наряду с Мэттом Томпсоном и Кейси Уиллисом. За производство, как и прежде, отвечает FX Productions.