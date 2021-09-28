The CW берётся за ребут «Вавилона 5» Дж. Майкла Стражински

Нравится вам это или нет, но канал The CW готовит ребут знаменитого научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозефа Майкла Стражински. И создатель оригинала уже подтвердил серьёзность намерений телевещателя. В своём твиттере Стражински сообщил, что уже занимается сценарием пилотной серии и выступает шоураннером проекта.

Новый «Вавилон 5» станет полноценным современным переосмыслением и расскажет историю Джона Шеридана с чистого листа. По словам Стражински, сериал отразит новые жизненные реалии, попытается ответить на вопросы современности. Как известно, времена меняются, и сериалы меняются с ними.

Сценарист заверил, что The CW в полной мере осознаёт уникальность и популярность оригинального сериала, а потому предоставляет ему полную творческую свободу. Производством ребута займутся студии JMS и Warner Bros. Television.