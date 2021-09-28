Шоураннер «Ведьмака» ответила на критику нового сериала для детей

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик никогда не пользовалась популярностью в сети и на днях в очередной раз стала объектом критики. В этот раз ей досталось из-за нового сериала, призванного расширить вселенную и привлечь к экранам семейную аудиторию. Многие справедливо отметили, что мир «Ведьмака» слишком мрачный для детей, однако у Хиссрик есть своё мнение на этот счёт:

Я согласна, «Ведьмак» — мрачная вселенная для взрослых. Больше скажу, она спорная, политизированная. Это микрокосм человечества, со всем его добром и злом. Но я твёрдо уверена, что моральные дилеммы и этическая серость, которые взрослые так любят в этой вселенной, могут быть экстраполированы на истории, в которых дети отчаянно нуждаются и из которых могут извлечь что-то полезное.

Но польза для детей — это ещё не всё. Главное же просмотры, а семейная аудитория, как мы понимаем, может серьёзно поспособствовать росту показателей.