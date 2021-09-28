Шоураннер «Ведьмака» ответила на критику нового сериала для детей

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик никогда не пользовалась популярностью в сети и на днях в очередной раз стала объектом критики. В этот раз ей досталось из-за нового сериала, призванного расширить вселенную и привлечь к экранам семейную аудиторию. Многие справедливо отметили, что мир «Ведьмака» слишком мрачный для детей, однако у Хиссрик есть своё мнение на этот счёт:
Я согласна, «Ведьмак» — мрачная вселенная для взрослых. Больше скажу, она спорная, политизированная. Это микрокосм человечества, со всем его добром и злом. Но я твёрдо уверена, что моральные дилеммы и этическая серость, которые взрослые так любят в этой вселенной, могут быть экстраполированы на истории, в которых дети отчаянно нуждаются и из которых могут извлечь что-то полезное.
Но польза для детей — это ещё не всё. Главное же просмотры, а семейная аудитория, как мы понимаем, может серьёзно поспособствовать росту показателей.
Мои дети умоляют меня разрешить им осмотреть сериал. Но им нельзя, он слишком взрослый и мрачный. Однако если я могу сесть с ними и посмотреть версию, которая им понравится, над которой они будут смеяться, которая будет отражать их небольшое, но важное место в мире, а также сможет стать основой для таких тем, как расизм, сексизм и что значит быть монстром — тогда я в деле.
И, да, я надеюсь, это поспособствует нашим показателям просмотров. Я люблю мир «Ведьмака» и хочу, чтобы как можно больше людей его любили, независимо от их возраста.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: