«Бриджертоны» и «Тайлер Рейк» остаются самыми популярными проектами Netflix

Потоковый гигант Netflix уже не единожды упоминал о выдающихся успехах своего экшена «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом и костюмированной мелодрамы «Бриджертоны». Первый возглавляет список самых популярных фильмов видеосервиса, второй лидирует в списке сериалов. И вчера стриминговый гигант подтвердил эту информацию конкретными цифрами, чем занимается достаточно редко.

В рамках конференции Code 2021 глава по контенту Netflix Тед Сарандос представил топ-10 самых высокорейтинговых фильмов и сериалов цифровой платформы. Первая пара списков основывается на количестве просмотров за первые четыре недели с момента премьеры фильма и сериала. Просмотр засчитывается, если подписчик смотрел как минимум две минуты контента.

Сериалы:

1. «Бриджертоны» (Сезон 1) — 82 млн аккаунтов

2. «Люпен» (Часть 1) — 76 млн

3. «Ведьмак» (Сезон 1) — 76 млн

4. «Секс/Жизнь» (Сезон 1) — 67 млн

5. «Очень странные дела» (Сезон 3) — 67 млн

6. «Бумажный дом» (Часть 4) — 65 млн

7. «Король тигров» (Сезон 1) — 64 млн

8. «Ход королевы» — 62 млн

9. «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Сезон 1) — 60 млн

10. «Эмили в Париже» (Сезон 1) — 58 млн

Фильмы:

1. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 99 млн аккаунтов

2. «Птичий короб» — 89 млн

3. «Правосудие Спенсера» — 85 млн

4. «Шестеро вне закона»— 83 млн

5. «Загадочное убийство» — 83 млн

6. «Бессмертная гвардия» — 78 млн

7. «Энола Холмс» — 77 млн

8. «Проект „Сила“» — 75 млн

9. «Армия мертвецов»— 75 млн

10. «Отцовство» — 74 млн

Вторая пара топ-10 составлена на основе количества просмотренных часов за первые четыре недели с момента премьеры. И эти списки кое в чём отличаются от верхней пары.

Сериалы:

1. «Бриджертоны» (Сезон 1) — 625 млн минут

2. «Бумажный дом» (Часть 4) — 619 млн

3. «Очень странные дела» (Сезон 3) — 582 млн

4. «Ведьмак» (Сезон 1) — 541 млн

5. «Тринадцать причин почему» (сезон 2) — 496 млн

6. «Тринадцать причин почему» (сезон 1) — 476 млн

7. «Ты» (Сезон 2) — 457 млн

8. «Очень странные дела» (Сезон 2) — 427 млн

9. «Бумажный дом» (Часть 3) — 426 млн

10. «Джинни и Джорджия» (Сезон 1) — 381 млн

Фильмы:

1. «Птичий короб» — 282 млн минут

2. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 231 млн

3. «Ирландец» — 215 млн

4. «Будка поцелуев 2» — 209 млн

5. «Шестеро вне закона» — 205 млн

6. «Правосудие Спенсера» — 197 млн

7. «Энола Холмс» — 190 млн

8. «Армия мертвецов» — 187 млн

9. «Бессмертная гвардия» — 186 млн

10. «Загадочное убийство» — 170 млн