«Бриджертоны» и «Тайлер Рейк» остаются самыми популярными проектами Netflix

Потоковый гигант Netflix уже не единожды упоминал о выдающихся успехах своего экшена «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом и костюмированной мелодрамы «Бриджертоны». Первый возглавляет список самых популярных фильмов видеосервиса, второй лидирует в списке сериалов. И вчера стриминговый гигант подтвердил эту информацию конкретными цифрами, чем занимается достаточно редко.
В рамках конференции Code 2021 глава по контенту Netflix Тед Сарандос представил топ-10 самых высокорейтинговых фильмов и сериалов цифровой платформы. Первая пара списков основывается на количестве просмотров за первые четыре недели с момента премьеры фильма и сериала. Просмотр засчитывается, если подписчик смотрел как минимум две минуты контента.
Сериалы:
1. «Бриджертоны» (Сезон 1) — 82 млн аккаунтов
2. «Люпен» (Часть 1) — 76 млн
3. «Ведьмак» (Сезон 1) — 76 млн
4. «Секс/Жизнь» (Сезон 1) — 67 млн
5. «Очень странные дела» (Сезон 3) — 67 млн
6. «Бумажный дом» (Часть 4) — 65 млн
7. «Король тигров» (Сезон 1) — 64 млн
8. «Ход королевы» — 62 млн
9. «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Сезон 1) — 60 млн
10. «Эмили в Париже» (Сезон 1) — 58 млн
Фильмы:
1. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 99 млн аккаунтов
2. «Птичий короб» — 89 млн
3. «Правосудие Спенсера» — 85 млн
4. «Шестеро вне закона»— 83 млн
5. «Загадочное убийство» — 83 млн
6. «Бессмертная гвардия» — 78 млн
7. «Энола Холмс» — 77 млн
8. «Проект „Сила“» — 75 млн
9. «Армия мертвецов»— 75 млн
10. «Отцовство» — 74 млн
Вторая пара топ-10 составлена на основе количества просмотренных часов за первые четыре недели с момента премьеры. И эти списки кое в чём отличаются от верхней пары.
Сериалы:
1. «Бриджертоны» (Сезон 1) — 625 млн минут
2. «Бумажный дом» (Часть 4) — 619 млн
3. «Очень странные дела» (Сезон 3) — 582 млн
4. «Ведьмак» (Сезон 1) — 541 млн
5. «Тринадцать причин почему» (сезон 2) — 496 млн
6. «Тринадцать причин почему» (сезон 1) — 476 млн
7. «Ты» (Сезон 2) — 457 млн
8. «Очень странные дела» (Сезон 2) — 427 млн
9. «Бумажный дом» (Часть 3) — 426 млн
10. «Джинни и Джорджия» (Сезон 1) — 381 млн
Фильмы:
1. «Птичий короб» — 282 млн минут
2. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 231 млн
3. «Ирландец» — 215 млн
4. «Будка поцелуев 2» — 209 млн
5. «Шестеро вне закона» — 205 млн
6. «Правосудие Спенсера» — 197 млн
7. «Энола Холмс» — 190 млн
8. «Армия мертвецов» — 187 млн
9. «Бессмертная гвардия» — 186 млн
10. «Загадочное убийство» — 170 млн
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