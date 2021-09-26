ДРКГ-19: Всеяредакция отмечает День рождения

За окном вовсю бушует осень, а значит, пришла пора праздновать очередной День рождения любимого сайта. Чтобы долго не тянуть, сразу скажем, что ДРКГ-19 мы планируем отметить по традиции сначала в Питере (2 октября, суббота в 18:00), а спустя неделю — в Москве (9 октября, тоже суббота в 18:00).

Поскольку эпидемия коронавируса в стране даже близко не сошла на нет, то на этот праздник жизни, кино, сериалов, аниме и игр мы будем пускать лишь самых ответственных — тех, кто вакцинировался максимум год назад, кто переболел максимум полгода назад и кто сдал любой из следующих тестов: на антитела IgM, раздельный тест на IgM и IgG (не путать с общим!) или ПЦР. В первом случае надо будет предъявить сертификат о вакцинации, а во всех остальных — результаты тестов.

Всё это, дорогие читатели, исключительно ради вашей же безопасности!

Напоминаем, что жители и Питера, и Москвы могут сделать прививку или сдать тест бесплатно в любой поликлинике, да и во всевозможных хеликсах и инвитро все эти тесты стоят не очень дорого. Всеяредакция, на минуточку, вакцинировалась практически в полном составе — так сказать, показывая всем хороший пример.

Что касается мест проведения ДРКГ в обоих городах, то мы ещё не определились с этим окончательно, но сильно подозреваем, что заведения не изменятся - почитать про них можно в новости о прошлом праздновании.

Впрочем, всё зависит от количества записавшихся людей, так что обязательно оставляйте заявку на участие в ДРКГ-19, указав выбранные город и дату, а также количество человек, которые придут по вашей заявке. В программе мероприятий — традиционное живое общение со Всеяредакцией и друг другом, возлияния до розовых фламинго, обсуждение кино, сериалов, аниме, игр и так далее. Словом, освобождайте выходные — такой праздник случается всего-то раз в год!