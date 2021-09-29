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Больше драмы и боёв в свежем трейлере второго сезона «В клетке» с Павлом Прилучным

Онлайн-кинотеатр Okko презентовал расширенный трейлер 10-серийного второго сезона бойцовской драмы «В клетке». Продолжение сериала с Павлом Прилучным в роли физически и психологически травмированного бойца MMA стартует 7 октября.

События второго сезона, снятого Сергеем Пикаловым, разворачиваются спустя год после финала первого, когда Сергей Евдокимов (Прилучный) вышел на бой против собственного отца (Владимир Епифанцев). Обстоятельства вынуждают главного героя вернуться к подпольным боям без правил невзирая на полученную в последнем поединке травму.

Теги
ВидеоВ клеткеТрейлер
Комментарии (1)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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