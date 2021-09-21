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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Боец ММА Павел Прилучный возвращается на ринг в трейлере второго сезона драмы «В клетке»

Хотите вернуться в клетку, чтобы обрести свободу? Заманчивое, должно быть, предложение, хоть и противоречивое. В сети появился трейлер второго сезона «В клетке». Десятисерийное продолжение «социальной драмы» с Павлом Прилучным в роли некогда успешного бойца MMA стартует эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko 7 октября.

События второго сезона разворачиваются спустя год после финала первого, когда Сергей (Прилучный) вышел на бой против собственного отца (Владимир Епифанцев). Обстоятельства вынуждают главного героя вернуться к подпольным боям без правил невзирая на полученную в последнем поединке травму.

Продолжение срежиссировал Сергей Пикалов. В актёрском составе также значатся Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алена Михайлова, Зепюр Брутян, Роза Хайруллина, Илья Глинников, Кай Гетц, Гела Месхи.

Постер многосерийного сиквела:

Постеры сериала «В клетке»
Теги
ВидеоВ клеткеТрейлерПостерПавел Прилучный
Комментарии (3)

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