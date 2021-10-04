Новогодний спецэпизод «Стражей галактики» представит величайшего героя Marvel

До премьеры «Стражей галактики 3» ещё очень долго — триквел выйдет на большие экраны 5 мая 2023 года. Хорошо, что есть новогодний спецэпизод, который скрасит это томительное ожидание, и теперь появилась ещё одна причина ждать его и католическое рождество 2022 года ещё яростнее.

Джеймс Ганн рассказал, что собирается явить миру крутейшего героя Marvel — и это фильме, где есть енот и дерево.

По моему невероятно субъективному и по общему признанию часто странному мнению, мы представим одного из величайших героев MCU всех времён. #GotGHolidaySpecial

В продолжении «Стражей галактики» вернётся вся команда в лице Криса Пратта, Зои Салданы, Дэйва Батисты, Вина Дизеля, Карен Гиллан, Брэдли Купера и Пом Клементьефф.

О сюжете ничего неизвестно, помимо того, что он точно доведёт вас до слёз.