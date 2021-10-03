Новые сериалы 4–10 октября

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CBS

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Американский вариант одноимённого британского сериала на свой манер (но «близко к тексту») поведает о развесёлой жизни семейной пары в доме, под завязку набитом привидениями. Мистических комедий много не бывает.