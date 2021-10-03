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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 4–10 октября

Источник: CBS

Из новых сериалов на неделе примечательны лишь «Призраки» — американский вариант британской мистической комедии. Остальные проекты — возвращающиеся с новыми сезонами знакомцы. Почти все они, к слову, выходят на эфирных каналах. Среди возвращенцев затесалась хулиганская комедия Джозефа Гилгана «Голяк».

Среда, 6 октября

 
Сезон3
Sky1
Голяк Brassic

комедия, драма

В ролях Джозеф Гилган, Мишель Киган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон

Создатель Джозеф Гилган, Дэниел Броклхёрст

Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О’Нила и его друзей, живущих в городке Хоули на севере Англии. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег.

Видео

 
Конец сезона12
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

Двенадцатый сезон завершится восьмым эпизодом Mission: Difficult. Кабельный канал FXX совсем недавно продлил анимационную комедию на тринадцатый сезон.

Видео

 
Конец сезона5
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Пятый сезон подростковой драмы завершится девятнадцатым эпизодом под названием Chapter Ninety-Five: RIVERDALE: RIP(?). Шестой сезон сериала стартует в ноябре.

Видео

 
Конец сезона3
The CW
В темноте In the Dark

драма

В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес

Создатель Коринн Кингсбери

Тринадцатая серия Expectation is the Root of All Heartache завершит третий сезон драмы. В феврале телеканал The CW продлил проект на четвёртый сезон.

 
Конец сезона1
Disney+
Что если? What If?

мультфильм, семейный, фантастика, боевик

В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу

Создатель Э. С. Брэдли

Первый сезон анимационной антологии Marvel Studios завершится девятым эпизодом. Будет ли у проекта второй сезон, пока доподлинно неизвестно.

Видео

Четверг, 7 октября

 
Премьера+
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Американский вариант одноимённого британского сериала на свой манер (но «близко к тексту») поведает о развесёлой жизни семейной пары в доме, под завязку набитом привидениями. Мистических комедий много не бывает.

Видео

 
Сезон2
CBS
Соединённые Штаты Ала United States of Al

комедия

В ролях Адир Калиан, Паркер Янг, Элизабет Альдерфера, Дин Норрис, Келли Госс, Фаррах Маккензи

Создатель Дэвид Гоетч, Мария Феррари, Чак Лорри

Ситком рассказывает о дружбе между Райли, пытающимся приспособиться к жизни на гражданке морпехом, и Авалмиром (Алом), его переводчиком из Афганистана, перебравшимся в США, чтобы начать новую жизнь.

Видео

 
Сезон6
CBS
Булл Bull

драма

В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон

Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио

Авторы юридической процедурной драмы вдохновлялись сведениями о ранней карьере доктора Фила Макгроу, основателя одной из самых успешных в истории юридических консалтинговых фирм. Харизматичный Доктор Булл — профессиональный манипулятор, использующий в своей работе навыки психолога, тонкую интуицию и знание высоких технологий. Это помогает ему понимать и предугадывать действия и решения суда, юристов, свидетелей и обвиняемых.

 
Сезон5
CBS
Детство Шелдона Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.

Видео

 
Конец сезона4
Syfy, The CW
Аванпост The Outpost

фэнтези, приключенческий

В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм

Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин

Тринадцатый эпизод с красноречивым заголовком Nothing Lasts Forever станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. Телеканал The CW недавно попрощался с многосерийным фэнтези.

Видео

Пятница, 8 октября

 
Сезон3
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Тед Лассо Ted Lasso

комедия, спорт

В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн

Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис

Второй сезон всеобщего любимца завершится двенадцатой серией Inverting the Pyramid of Success. Видеосервис Apple TV+ заблаговременно продлил сериал на третий сезон.

Видео

Воскресенье, 10 октября

 
Сезон2
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Видео

 
Сезон5
CBS
Спецназ SEAL Team

боевик, драма

В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший

Создатель Бенджамин Кавелл

Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.

 
Конец сезона2
CBS
Зло Evil

драма, мистика

В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Второй сезон мистического триллера завершится тринадцатой серией, у которой пока нет названия. В июле видеосервис Paramount+ продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона1
Starz
Хилы Heels

драма, спорт

В ролях Стивен Амелл, Александр Людвиг, Элисон Лафф, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак, Крис Бауэр

Первый сезон рестлерской драмы завершится восьмой серией Double Turn. Кабельный канал Starz пока не сообщал, что будет делать с проектом дальше.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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