Телеовощи. Выпуск 412: Шутки за 150

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|03:39 —
|Обсуждение новостей
|39:43 —
|«Основание» (Foundation) — 1x01—02
|59:08 —
|«Роковой патруль» — 3x01—04
|01:09:42 —
|«Новобранец» — 4x01
|01:16:36 —
|«Миллиарды» — 5x11
|01:21:28 —
|«Звёздные войны: Видения» — 1x05—09 (финал сезона)
|01:31:52 —
|«Что если…?» — 1x08
|01:40:33 —
|«Робоцып» — 11x12 (финал сезона)
|01:45:42 —
|«Зло» — 2x11
|01:50:27 —
|«Хилы» — 1x01—06
|02:05:01 —
|«Чепелуэйт» — 1x07
|02:06:55 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x05
|02:09:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x04
|02:20:03 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x04
|02:28:00 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x03
|02:33:12 —
|Благодарим наших спонсоров
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