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Первоисточник: www.kinopoisk.ru Прямая ссылка на новость:

Первую серию «Этерны» по романам Веры Камши покажут на новогодние праздники

Источник: «КиноПоиск»

Пребывающая в производстве многосерийная экранизация знаменитого цикла романов Веры Камши покажет свой первый эпизод на эти новогодние праздники. О приблизительной дате премьеры «Этерны» сообщил видеосервис «КиноПоиск». Но ожидающим сериал зрителям пока рано радоваться — остальные эпизоды покажут лишь через год, в 2023-м.

События эпического фэнтези по книжной серии «Отблески Этерны» разворачиваются в Кэртиане — одном из миров великого «Ожерелья». Многочисленные герои истории вовлечены в масштабные политические интриги, конфликты, войны и мистические перипетии.

В амбициозной постановке задействованы Юрий Чурсин, Кирилл Зайцев, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Анар Халилов, Юлия Хлынина, Вениамин Смехов, Сергей Гилев, Андрей Смоляков, Кирилл Козаков и другие. Режиссирует первый сезон Евгений Невский («Интерны»), по сценарию Сергея Юдакова («Легенда о Коловрате»).

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Этерна
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