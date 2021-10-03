Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 сентября — 3 октября

Шоураннер «Ведьмака» подверглась критике из-за сериала для детей. Вот что она думает по этому поводу. Дети важны. А ещё важны просмотры.

Дэвид Теннант сыграет жертву русских спецслужб в драме от создателя сериала «Люпен». В центре внимания — громкое дело Александра Литвиненко.

«Бриджертоны» и «Тайлер Рейк» остаются самыми популярными проектами Netflix. Глава по контенту Тед Сарандос обнародовал свежую статистику видеосервиса.

Вид от третьего лица: Джоэл и Элли на первом кадре из сериала по мотивам игры «Одни из нас». Главные герои и зелёный постапок.

Первую серию «Этерны» по романам Веры Камши покажут на новогодние праздники. Остальные эпизоды — через год.

«КиноПоиск» экранизирует комикс «Красная Фурия» от BUBBLE. Работа над сериалом по вселенной «Майора Грома» уже началась.

Люси Лоулесс прокомментировала возможную замену Джины Карано в «Мандалорце». Фанатский кастинг не помог.