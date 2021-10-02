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«Женщина-Халк» — первый взгляд на супергорячую суперзлодейку в исполнении Джамилы Джамил

Источник: NBC

Несмотря на то, что съёмки «Женщины-Халка» идут вот уже несколько месяцев, исполнительница титульной роли Татьяна Маслани пока неуловима для папарацци. А вот Джамила Джамил («Хорошее место») сама с удовольствием поделилась новым образом — ей досталась партия суперзлодейки Титании. Выглядит она соответствующе:

Промо-арт сериала «Женщина-Халк»

Ещё одного злодея, Мерзость, сыграет уже успевший замараться в «Невероятном Халке» Тим Рот. Вернётся и сам Халк — разумеется, Марк Руффало, а не Эдвард Нортон. В актёрский состав также вошли Джинджер Гонзага, Джош Сегарра и Рене Элиз Голдсберри.

Сериал, который описывается как юридическая комедия, расскажет о нью-йоркском адвокате Дженнифер Уолтерс (Маслани), кузине Брюса Беннера, которая по примеру родственника временами превращается в грозную зелёную великаншу и крушит всё вокруг (включая четвёртую стену).

За сценарий отвечает Джессика Гао («Рик и Морти»). В режиссёрском кресле также дамы — Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно», «Мёртв для меня»).

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ГалереяЖенщина-Халк
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