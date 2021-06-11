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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джамила Джамил сыграет суперзлодейку в «Женщине-Халке»

Многосерийная юридическая комедия «Женщина-Халк» от Marvel Stuidos и Disney+ пережила важное пополнение актёрского состава, отыскав, наконец, своего главного антагониста, точнее, антагонистку. Издание Variety сообщает, что Джамила Джамил («Хорошее место») сыграет сверхсильную суперзлодейку Титанию, которая обязательно каким-то образом насолит титульной героине.

Сериал поведает о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), кузине Брюса Беннера (Руффало). Зелёная великанша обладает целым набором сверхспособностей, временами крушит всё вокруг, но превращение не отбирает у неё ясности ума. А ещё Женщина-Халк славится привычкой проламывать четвёртую стену.

В сериале также снимаются Тим Рот, Джинджер Гонзага и Рене Элиз Голдсберри. Сценарий написала Джессика Гао («Рик и Морти»), а режиссируют Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), которая также выступает исполнительным продюсером проекта. Премьеру обещают в следующем году

Теги
Женщина-ХалкMarvelDisney+
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