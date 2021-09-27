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Вид от третьего лица: Джоэл и Элли на первом кадре из сериала по мотивам игры «Одни из нас»

Канал HBO выложил первый кадр из сериала «Одни из нас»; шоу активно ждёт вся прогрессивная часть человечества — геймеры.

«Одни из нас» — сериал по мотивам культовой игры с недетской драматургией про выживание и превозмогание в постапокалиптическом мире, где человечество проиграло грибам. В центре истории парочка персонажей — суровый мужик Джоэл и не менее суровая девочка Элли. Собственно, их спины мы и видим.

Главные роли исполняют Педро Паскаль и Белла Рэмси — звёзды «Игры престолов» (и не только в случая Паскаля).

Над сценарием поработали Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор игры Нил Дракманн. Режиссируют Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич и Али Аббаси.

Кадры из сериала «Одни из нас»
Теги
ГалереяОдни из насHBO
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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