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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Сценарий сериала по игре The Last of Us ещё пишется

Постапокалиптический экшен-триллер по игре The Last Of Us уже ушёл в активное производство, и соавтор сериала «Одни из нас» Крэйг Мазин в рамках подкаста Scriptnotes поведал кое-какие подробности об экранизации, в частности, раскрыл количество эпизодов первого сезона и рассказал о работе над сценарием.

По словам Мазина, сейчас Кантемир Балагов снимает первый эпизод с исполнителями главных ролей Педро Паскалем и Беллой Рэмси в канадской провинции Альберта. В первый сезон войдут 10 эпизодов, и к четырём сценарии уже написаны. Остальные тексты ещё в работе, но это обычная ситуация для сериалов — пока снимаются начальные серии, сценарии последующих доводят до ума.

Съёмки начались на прошлой неделе. В актёрский состав многосерийной постапокалиптики о приключениях Джоэла и Элли также вошли Гэбриел Луна и Мерл Дэндридж. Со сценарием Мазину («Чернобыль») помогает креативный директор игры Нил Дракманн. Помимо Балагова режиссировать будут Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Производство курируют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.

Теги
Одни из насHBO
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