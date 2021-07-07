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Первоисточник: www.justjared.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Швиммер завидовал популярности обезьянки Марселя на съёмках «Друзей»

Для многих поклонников ситкома «Друзья» давно не секрет, что Дэвид Швиммер испытывал определённые трудности, когда дело доходило до съёмок сцен с капуцином — другом Росса по прозвищу Марсель. Давным-давно Швиммер уже признавался, что ненавидел сцены с обезьянками (Марселя играли две разные самки капуцина), в частности, потому что они часто заваливали дубли, «не выполняли свою работу».

От похожего комментария актёр не удержался и на встрече с коллегами в рамках майского спецпизода, повторив, что его раздражал непрофессионализм сестёр наших меньших. Но тут в защиту своих воспитанниц выступил дрессировщик Майк Моррис, в одном из недавних интервью попеняв Швиммеру за его жёсткие слова.

Первые два эпизода у Швиммера с обезьянками всё шло довольно хорошо. А потом он как будто огорчился их участию в сериале, и это усложнило работу. Марсель чаще него заставлял людей смеяться, и от этого актёр либо сбивался, либо чуточку завидовал.

К тому же Морриса неприятно удивило, что Швиммер решил спустя столько лет снова отозваться об обезьянках в дурном свете, и назвал такое поведение как минимум инфантильным.

Теги
Друзья
Комментарии (2)

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