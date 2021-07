В экранизацию The Last of Us записалась звезда «Охотника за разумом»

Съёмки экранизации игры The Last of Us идут полным ходом, и проект между делом пополняет свой актёрский состав. Гостевую роль в первом сезоне постапокалиптического триллера «Одни из нас» получила Анна Торв («Грань», «Охотник за разумом»), которая сыграет Тесс — контрабандистку, закалённую неустанными попытками выжить в постпандемийном мире.

События экшен-триллера разворачиваются спустя 20 лет после почти полного уничтожения человеческой цивилизации. В центре истории — тяжёлое, полное опасностей путешествие по стране сурового контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и его 14-летней спутницы Элли (Белла Рэмси).

В сериале также снимаются Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Сценарий пишут шоураннер Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор игры Нил Дракманн. Режиссируют Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Производство на контроле у HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.