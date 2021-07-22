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Четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» прекратил съёмки из-за COVID

Съёмочному процессу четвёртого сезона «Мира Дикого Запада» придётся уйти на короткий отдых — тест на COVID одного из участников съёмочной команды дал положительный результат, и съёмки поставят на паузу как минимум на пару дней. Зато не слышавшие о старте активного производства поклонники могут порадоваться — продолжение уже снимают, и рано или поздно оно доберётся-таки до экранов.

Многосерийный технотриллер Джонатана Нолана и Лизы Джой держит сюжет четвёртого сезона в секрете, но можно и покапитанствовать, указав, что следующий сезон продолжит историю основных персонажей, и коке-какие намёки на дальнейшее развитие событий присутствовали в финале третьего.

В сериале снимаются Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Аарон Пол, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Катя Херберс, Эд Харрис, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Саймон Куотерман, Родриго Санторо и Аврора Перрино. Производством занимаются Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros Television.

Теги
Мир Дикого ЗападаHBO
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