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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Эмилия Кларк рассказала, каково быть частью киновселенной Marvel: «Мне уже страшно»

Как стало известно в апреле этого года, Эмилия Кларк, вслед за своими коллегами по «Игре престолов» Китом Харингтоном, Ричардом Мэдденом и Питером Динклэйджем, влилась в киновселенную Marvel. Актриса исполнит одну из ролей в сериале «Секретное вторжение» наравне с Сэмюэлом Л. Джексоном, Беном Мендельсоном, Оливией Колман и Кингсли Беном-Адиром.

Кларк уже рассказывала, почему именно решила примкнуть к проекту — мол, Marvel впереди планеты всей, преданы делу душой и сердцем, и всё такое. Но оказывается актриса и не представляла, во что ввязывается — уровню секретности всего происходящего позавидовала бы и «Игра престолов»:

Мне уже страшно. Первыми, с кем я говорила из Marvel, были люди из службы безопасности, и я абсолютно убеждена, что за моим домом следит человек. Там уже давно припаркована машина, и я клянусь богом, он под прикрытием.

Известно, что речь в сериале пойдёт о попытке инопланетной расы скруллов захватить Землю, проникнув в самые секретные организации мира, включая Мстителей. Сценарист и исполнительный продюсер проекта — Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»), режиссируют Томас Безуча и Али Селим.

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