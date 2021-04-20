Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк присоединится к «Секретному вторжению» Marvel

Не прошло и суток с появления новостей о возможном пополнении каста «Секретного вторжения» в лице Оливии Колман, как появилась свежая информация о другой кандидатке на попадание в телекомикс — экспансию просторов Marvel планирует Мать драконов Эмилия Кларк. Портал Variety эксклюзивно сообщает, что актриса почти завершила переговоры и собирается присоединиться к актёрскому составу проекта.

Кого предстоит сыграть Кларк, пока неизвестно. Сэмюэл Л. Джексон вновь перевоплотится в Ника Фьюри, Бен Мендельсон сыграет скрулла Талоса, а Кингсли Бен-Адир — безымянного злодея. О роли Колман тоже никакой информации пока нет.

Внезапно заигравший новыми красками сериал по одноимённому марвеловскому комиксу расскажет о попытке инопланетной расы скруллов захватить Землю — перевёртыши планируют проникнуть в каждую супергеройскую организацию мира. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта назначили Кайла Брэдстрита («Мистер Робот»).