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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Евгений Стычкин, Евгений Цыганов и Елена Лядова вооружены и очень опасны на кадрах комедийного триллера «Вне себя»

Телеканал «ТНТ» и его генеральный продюсер Александр Дулерайн («Интерны», «Универ», «Реальные пацаны») готовят многосерийный комедийный триллер «Вне себя», съёмки которого уже подходят к концу, в честь чего в сети появились первые официальные кадры сериала. Главные роли играют Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Кадры из сериала «Вне себя» Кадры из сериала «Вне себя»

Сюрреалистичная, наполненная чёрным юмором история поведает о гениальном финансисте (Стычкин), страдающем от провалов в памяти и пугающего соседства — главного героя преследуют призраки убитой жены (Лядова) и её застрелившегося любовника-следователя (Цыганов). Желание избавиться от наваждений и получить опеку над своим малолетним сыном вынуждает протагониста расследовать смерть супруги и попытаться побороть свою частичную амнезию. И на этом пути его и зрителей поджидает множество сюрпризов.

Кадры из сериала «Вне себя» Промо-арт сериала «Вне себя»

Сценарий написал Андрей Золотарёв («Спутник», «Лёд»). Дулерайн снял пилот и числится шоураннером проекта. Остальные серии режиссирует дебютант Клим Козинский. Продюсерами выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов. Премьеру обещают осенью.

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ГалереяВне себя
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