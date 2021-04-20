Евгений Стычкин, Евгений Цыганов и Елена Лядова вооружены и очень опасны на кадрах комедийного триллера «Вне себя»

Телеканал «ТНТ» и его генеральный продюсер Александр Дулерайн («Интерны», «Универ», «Реальные пацаны») готовят многосерийный комедийный триллер «Вне себя», съёмки которого уже подходят к концу, в честь чего в сети появились первые официальные кадры сериала. Главные роли играют Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Сюрреалистичная, наполненная чёрным юмором история поведает о гениальном финансисте (Стычкин), страдающем от провалов в памяти и пугающего соседства — главного героя преследуют призраки убитой жены (Лядова) и её застрелившегося любовника-следователя (Цыганов). Желание избавиться от наваждений и получить опеку над своим малолетним сыном вынуждает протагониста расследовать смерть супруги и попытаться побороть свою частичную амнезию. И на этом пути его и зрителей поджидает множество сюрпризов.

Сценарий написал Андрей Золотарёв («Спутник», «Лёд»). Дулерайн снял пилот и числится шоураннером проекта. Остальные серии режиссирует дебютант Клим Козинский. Продюсерами выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов. Премьеру обещают осенью.