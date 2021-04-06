Дмитрий Нагиев «В активном поиске» матери своего ребёнка в трейлере комедии Сарика Андреасяна

Цифровая платформа телеканала «ТНТ» Premiere презентовала трейлер многосерийной комедии «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Первый эпизод зрители увидят уже на этой неделе — премьера сериала состоится 8 апреля.

Нагиев играет бизнесмена Андрея, у которого в жизни всё было прекрасно ровно до того момента, как на пороге его шикарной квартиры объявился девятилетний мальчик, сообщивший, что он его сын. Андрею предстоит пройтись по своим многочисленным любовницам, чтобы выяснить, кто же из них приходится матерью находчивому ребёнку.

Срежиссировал комедию новоиспечённый наставник отечественных киноделов Сарик Андреасян. В сериале также снимаются Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.