Оливия Колман готовится к «Секретному вторжению» Marvel

По информации портала The Hollywood Reporter, актёрскому составу сериала «Секретное вторжение» грозит оскароносное пополнение — Оливия Колман ведёт переговоры об участии в многосерийном проекте Marvel Studios. Если всё сложится удачно, она составит компанию состоящим в касте Сэмюэлу Л. Джексону, Бену Мендельсону и Кингсли Бен-Адиру.

Официального синопсиса у сериала пока нет, но само название прозрачно намекает, что речь в сериале, взявшем за точку отсчёта события «Капитана Марвел», пойдёт о попытке скруллов — инопланетной расы перевёртышей — захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира. По крайней мере, именно об этом рассказывает одноимённый комикс Marvel.

Кого может сыграть Колман, не сообщается. Джексон, само собой, вернётся к роли Ника Фьюри, Мендельсон опять сыграет скрулла Талоса, а Бен-Адир изобразить пока безымянного злодея. Есть и первые новости о съёмочной команде — сценаристом и исполнительным продюсером назначен Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).