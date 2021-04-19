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Первоисточники: twitter.comwww.netflix.com Прямая ссылка на новость:

Продолжение аниме «DOTA: Кровь дракона» выйдет скоро

Твиттер Netflix Russia сообщил, что вторая книга (новый сезон) аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood) выйдет скоро. В тоже время твиттер игры Dota 2 от Valve, на которой основан сериал, подтвердил, что идёт работа над вторым сезоном шоу. Точной даты премьеры у продолжения пока нет.

Netflix выпустил первый восьмисерийный сезон аниме 25 марта с русскими субтитрами и дубляжом. Проект привлёк такое внимание зрителей, что быстро стал номером один по популярности на стриминговом сервисе в пяти странах — России, Болгарии, Филиппинах, Украине и Сербии.

В сериале будет 24 эпизода. Скорее всего, в аниме войдут три восьмисерийных книги (сезона).

Официальный синопсис сериала от Netflix:

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый, но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.

Цитата из пресс-релиза

Над проектом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса»). Миллер также является шоураннером аниме.

Теги
DOTA: Кровь дракона (DOTA: Dragon's Blood)
Комментарии (3)

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