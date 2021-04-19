Сергей Безруков угодил в лагерный любовный треугольник в трейлере «Обители» — экранизации романа Захара Прилепина от сценариста «Бригады»

В сети появились первые промо-материалы многосерийной экранизации романа-бестселлера Захара Прилепина «Обитель» — официальные постеры и трейлер сообщают, что сериал будет выходить на телеканале «Россия 1». Точная дата выхода пока неизвестна.

События многосерийной драмы разворачиваются в Соловецком лагере особого назначения, где отбывается срок заключённый Артём Горяинов (Евгений Ткачук). У главного героя завязывается страстный роман с чекисткой Галиной (Александра Ребёнок), гражданской женой начальника Соловков Фёдора Эйхманис (Сергей Безруков).

Срежиссировал постановку Александр Велединский («Географ глобус пропил»). Он же занимался сценарной адаптацией на пару с Петром Тодоровским.

Помимо трейлера у постановки есть два официальных постера: