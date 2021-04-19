«Ваша честь» с Олегом Меньшиковым вместо Брайана Крэнстона — стартовали съёмки российской версии юридического триллера

Не так давно зрители увидели юридический триллер «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном — американскую версию израильского сериала о судье, спасающем своего сына. Настало время для отечественной адаптации. Свой вариант многосерийной постановки готовит видеосервис more.tv, а главную роль в сериале «Ваша честь» играет Олег Меньшиков.

В активное производство восьмисерийный проект ушёл 18 апреля, и уже имеются первые кадры со съёмочной площадки.

В плане завязки, понятное дело, никаких сюрпризов. В центре истории окажется влиятельный и успешный судья, чей сын сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. В результате они оба оказываются втянутыми в опасную игру из предательства и лжи, ведь погибший — сын местного криминального авторитета.

Тем не менее авторы обещают удивить, о чём сообщил продюсер сериала Андрей Анохин пообещал

Несмотря на то что «Ваша честь» — это формат, мы привнесли в этот проект много нового. Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет — повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи.

Помимо Меньшикова в основной актёрский состав входят Владислав Миллер, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк. Режиссирует проект Константин Статский («Мажор»). Съёмки продлятся до конца июня.