 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи «Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката Ghosts 'n Goblins Resurrection перебирается со Switch на PC и другие консоли «Этот противный целитель!» — анонс комедии про неумелого воина и надоедливого эльфа Серп, молот и Александр Невский на свежем постере экшен-триллера «Красные пророчества»
4
СЕРИАЛЫ
354
 
Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Ваша честь» с Олегом Меньшиковым вместо Брайана Крэнстона — стартовали съёмки российской версии юридического триллера

Не так давно зрители увидели юридический триллер «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном — американскую версию израильского сериала о судье, спасающем своего сына. Настало время для отечественной адаптации. Свой вариант многосерийной постановки готовит видеосервис more.tv, а главную роль в сериале «Ваша честь» играет Олег Меньшиков.

В активное производство восьмисерийный проект ушёл 18 апреля, и уже имеются первые кадры со съёмочной площадки.

Промо-арт сериала «Ваша честь» Промо-арт сериала «Ваша честь»

В плане завязки, понятное дело, никаких сюрпризов. В центре истории окажется влиятельный и успешный судья, чей сын сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. В результате они оба оказываются втянутыми в опасную игру из предательства и лжи, ведь погибший — сын местного криминального авторитета.

Тем не менее авторы обещают удивить, о чём сообщил продюсер сериала Андрей Анохин пообещал

Несмотря на то что «Ваша честь» — это формат, мы привнесли в этот проект много нового. Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет — повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи.

Помимо Меньшикова в основной актёрский состав входят Владислав Миллер, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк. Режиссирует проект Константин Статский («Мажор»). Съёмки продлятся до конца июня.

Промо-арт сериала «Ваша честь» Промо-арт сериала «Ваша честь»
Теги
ГалереяВаша честь
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

2Карьера или жизнь — свежий трейлер триллера «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном 3Брайан Крэнстон спасает сына в трейлере юридического триллера «Ваша честь»

Тоже интересно

13Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink 15Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2» 9Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала 36Сериал «Американские боги» с позором закрыт 33«Мортал Комбат» идёт на рекорд в российском прокате

Далее на КГ

1
Подробности спецэпизода «Друзей»: по $ 4 млн каждому и Джастин Бибер в образе картошки
 0
В сеть попали концепт-арты отменённой S.T.A.L.K.E.R. 2
 0
VR-квест Wanderer предлагает спасти мир, путешествуя во времени
 0
«Счётчик фрагов» — фанаты посчитали, сколько убийств приходится на прохождение GTA V
 37
Супергерой Симу Лю демонстрирует боевую подготовку в трейлере боевика «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
 3
Кайло Рен влюбляется и страдает — вышел первый трейлер мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
 1
«Чернобыль» Данилы Козловского одолел в прокате «Мортал Комбат», но ему это не поможет
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 7
Больше сильных женщин — «Форсаж 9» даст Мишель Родригес то, чего она так вожделеет
 13
Китайские власти сорвали перевыпуск «Властелина колец: Братство кольца» в домашнем прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове»
 
Кино Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
 
Кино Дэйв Батиста и его матёрая команда против зомби-орды в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 
Кино Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате
 
Кино «Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката
 
Первый взгляд на Оби-Вана Кеноби спустя 10 лет — Юэн Макгрегор готовится к съёмкам спин-оффа «Звёздных войн»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в апреле

20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 388: Проблемы с тронутыми
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 458: «Мортал Комбат», «Гуляй, Вася! 2» и правда Рэя Фишера
 
30Ноль кадров в секунду – 364: Французские шалости
 
435 минут назад – 13: «Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм и комиксы
 
 
8ЕВА – 420: Слабые старты
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru